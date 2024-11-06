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В Лепеле пьяный строитель сорвал со здания флаг и выбросил под дерево

В Лепеле милиция задержала пьяного строителя, сорвавшего флаг со здания.

Источник: Комсомольская правда

В Лепеле пьяный строитель сорвал с административного здания государственный флаг и выбросил под дерево, рассказали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

В сообщении говорится, что сотрудникам милиции поступила информация про срыв государственного флага. Удалось установить, что 41-летний строитель после тяжелого рабочего дня выпивал с друзьями. Ближе к полуночи компания пошла в магазин за добавкой. По пути фигурант заметил флаг, сорвал его и пошел дальше.

Знакомые строителя начали его критиковать за поступок, однако он бросил флаг под дерево. Милиция задержала мужчину. За свои действия он ответит по всей строгости закона.

Тем временем в Витебске 94-летняя женщина отдала 18 000 рублей мошенникам, но вернула их.

Ранее мы писали, что МНС сказало про изменения в уплате транспортного налога в Беларуси в 2025 году.

Кстати, массовое ДТП с пятью автомобилями случилось в Гомеле 5 ноября.