В Лепеле пьяный строитель сорвал со здания флаг и выбросил под дерево

В Лепеле пьяный строитель сорвал с административного здания государственный флаг и выбросил под дерево, рассказали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
В сообщении говорится, что сотрудникам милиции поступила информация про срыв государственного флага. Удалось установить, что 41-летний строитель после тяжелого рабочего дня выпивал с друзьями. Ближе к полуночи компания пошла в магазин за добавкой. По пути фигурант заметил флаг, сорвал его и пошел дальше.
Знакомые строителя начали его критиковать за поступок, однако он бросил флаг под дерево. Милиция задержала мужчину. За свои действия он ответит по всей строгости закона.
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