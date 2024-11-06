В Лепеле пьяный строитель сорвал со здания флаг и выбросил под дерево

В сообщении говорится, что сотрудникам милиции поступила информация про срыв государственного флага. Удалось установить, что 41-летний строитель после тяжелого рабочего дня выпивал с друзьями. Ближе к полуночи компания пошла в магазин за добавкой. По пути фигурант заметил флаг, сорвал его и пошел дальше.