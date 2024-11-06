Мужчина погиб при пожаре в доме в Любанском районе

Информация о пожаре в жилом доме в деревне Коммуна поступила спасателям 5 ноября в 8.37. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибшего хозяина дома 1974 года рождения.



Специалистам предстоит установить причины пожара и гибели человека.