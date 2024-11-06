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Стала известна личность женщины, погибшей при взрыве газа в Нововоронеже

Травмы получил сын погибшей.

Источник: МЧС РФ

При хлопке газа в Нововоронеже погибла Ирина И., сообщили в пресс-службе Нововоронежской атомной станции.

У женщины остался 16-летний сын, которого госпитализировали с травмами. Кроме него в больнице находятся еще три человека, а одному пострадавшему оказали помощь на месте.

Также выяснилось, что Ирина И. работала на Нововоронежской АЭС ведущим инженером Управления капстроительства НВ АЭС. Этим летом не стало ее супруга.

Администрация атосной станции пообещала оказать поддержку семье погибшей.

Напомним, ночью 6 ноября в Нововоронеже произошел хлопок газа. Начался пожар, который затронул три квартиры. Спасатели вывели из подъезда 32 человека.

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Следователи возбудили уголовное дело.

Подробнее о пожаре читайте в материале vrn.aif.ru.

СК