Грабитель напал на школьника и распылил ему в лицо перцовый баллончик в Златоусте

По данным следствия, 2 ноября в Златоусте 18-летний подозреваемый под предлогом покупки мобильного телефона у несовершеннолетнего распылил перцовый баллончик в сторону 14-летнего и 15-летнего мальчиков, после чего похитил у одного из подростков мобильный телефон стоимостью не менее 70 тыс. рублей и скрылся с места происшествия.
«Молодой человек успел уехать в областной центр, но был задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции. Им оказался ранее судимый за кражу 18-летний житель Сатки», — рассказали в ГУ МВД региона.
В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.