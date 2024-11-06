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Грабитель напал на школьника и распылил ему в лицо перцовый баллончик в Златоусте

В Челябинске задержали подозреваемого в грабеже — молодой человек под предлогом покупки открыто похитил сотовый телефон стоимостью более 70 тыс. рублей, применив при этом газовый баллончик, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным следствия, 2 ноября в Златоусте 18-летний подозреваемый под предлогом покупки мобильного телефона у несовершеннолетнего распылил перцовый баллончик в сторону 14-летнего и 15-летнего мальчиков, после чего похитил у одного из подростков мобильный телефон стоимостью не менее 70 тыс. рублей и скрылся с места происшествия.

«Молодой человек успел уехать в областной центр, но был задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции. Им оказался ранее судимый за кражу 18-летний житель Сатки», — рассказали в ГУ МВД региона.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.