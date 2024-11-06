Грабитель напал на школьника и распылил ему в лицо перцовый баллончик в Златоусте

По данным следствия, 2 ноября в Златоусте 18-летний подозреваемый под предлогом покупки мобильного телефона у несовершеннолетнего распылил перцовый баллончик в сторону 14-летнего и 15-летнего мальчиков, после чего похитил у одного из подростков мобильный телефон стоимостью не менее 70 тыс. рублей и скрылся с места происшествия.