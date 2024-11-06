Вагон поезда Петербург-Новолисино задымился на станции «Александровская»

Утром 6 ноября на станции «Александровская» задымился резервный вагон электропоезда маршрутом Петербург-Новолисино. Во время происшествия в транспорте пассажиров не было. Стражи правопорядка начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
— Состав сняли с рейса и направили в депо. Движение поездов восстановлено, — говорится в сообщении.
Сотрудники транспортной прокуратуры оценят соблюдение прав пассажиров и исполнения законодательства в сфере безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Напомним, ранее в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» сообщили, что электрички на Балтийском направлении задерживаются на 10 минут. Кроме того, перевозчик не исключил, что опоздания могут быть более длительные. При этом специалисты заверили, что делают все возможное, чтобы восстановить график движения. Узнать актуальную информацию можно по телефону 8 800 775 00 00.