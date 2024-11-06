Вагон поезда Петербург-Новолисино задымился на станции «Александровская»

Напомним, ранее в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» сообщили, что электрички на Балтийском направлении задерживаются на 10 минут. Кроме того, перевозчик не исключил, что опоздания могут быть более длительные. При этом специалисты заверили, что делают все возможное, чтобы восстановить график движения. Узнать актуальную информацию можно по телефону 8 800 775 00 00.