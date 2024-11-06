Взрыв газа в многоэтажном доме: фото и видео РИА «Воронеж» с места ЧП

В ночь на среду, 6 ноября, в Нововоронеже произошел взрыв бытового газа на втором этаже девятиэтажки на улице Набережной. Погибла женщина 1976 года рождения, есть пострадавшие. Корреспондент РИА «Воронеж» сейчас работает на месте происшествия.