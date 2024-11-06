Взрыв газа в многоэтажном доме: фото и видео РИА «Воронеж» с места ЧП

В ночь на среду, 6 ноября, в Нововоронеже произошел взрыв бытового газа на втором этаже девятиэтажки на улице Набережной. Погибла женщина 1976 года рождения, есть пострадавшие. Корреспондент РИА «Воронеж» сейчас работает на месте происшествия.
Как сообщало РИА «Воронеж», сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 2:20. Огонь повредил три квартиры. Эвакуировали жителей одного подъезда — 32 человека. Организован пункт временного размещения в здании спортивно-оздоровительного комплекса «Атом-Арена». Пожар был ликвидирован в 4:22.
По предварительной информации, основная сила взрыва пошла через балкон наружу дома, несущие конструкции не пострадали. Создана специальная комиссия. Эксперты и взрывотехники проведут обследование многоэтажки на предмет ее текущего состояния.
Для оперативной ликвидации последствий пожара в Нововоронеже ввели режим чрезвычайной ситуации.
СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).
РИА «Воронеж» продолжает следить за ситуацией.