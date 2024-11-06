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Водитель фуры погиб при столкновении с автобусом в Ошмянском районе

6 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе произошло ДТП, в результате которого погиб водитель большегруза. Об этом сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Источник: РИА "Новости"

Утром 6 ноября 44-летний водитель тягача Volvo вблизи деревни Поляны столкнулся с автобусом, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения 44-летний местный житель выпал из кабины большегруза и оказался под колесами своего автомобиля. От полученных травм он скончался. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователям предстоит выяснить причины и условия, которые привели к гибели водителя.

Ошмянский районный отдел Следственного комитета по этому факту возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.