Водитель фуры погиб при столкновении с автобусом в Ошмянском районе

Утром 6 ноября 44-летний водитель тягача Volvo вблизи деревни Поляны столкнулся с автобусом, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения 44-летний местный житель выпал из кабины большегруза и оказался под колесами своего автомобиля. От полученных травм он скончался. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователям предстоит выяснить причины и условия, которые привели к гибели водителя.



Ошмянский районный отдел Следственного комитета по этому факту возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.