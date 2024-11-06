Утром 6 ноября 44-летний водитель тягача Volvo вблизи деревни Поляны столкнулся с автобусом, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения 44-летний местный житель выпал из кабины большегруза и оказался под колесами своего автомобиля. От полученных травм он скончался. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователям предстоит выяснить причины и условия, которые привели к гибели водителя.
Ошмянский районный отдел Следственного комитета по этому факту возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.
Водитель фуры погиб при столкновении с автобусом в Ошмянском районе
6 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе произошло ДТП, в результате которого погиб водитель большегруза. Об этом сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Утром 6 ноября 44-летний водитель тягача Volvo вблизи деревни Поляны столкнулся с автобусом, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения 44-летний местный житель выпал из кабины большегруза и оказался под колесами своего автомобиля. От полученных травм он скончался. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователям предстоит выяснить причины и условия, которые привели к гибели водителя.