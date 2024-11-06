В Пермском крае почти неделю ищут мужчину, который ушёл из дома и пропал

Как рассказывают поисковики, на вид пропавшему около 40−45 лет, его рост около 175 сантиметров, имеет худощавое телосложение. В день исчезновения он был одет в тёмную шапку, камуфляжную куртку с красными вставками, зелёные штаны и чёрные сапоги.