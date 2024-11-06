В Пермском крае почти неделю ищут мужчину, который ушёл из дома и пропал

Мужчина, который ушёл из дома и пропал, уже неделю разыскивается в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».
Речь идёт об Андрее Звереве, который пропал 1 ноября. В последний раз мужчину видели в селе Крылово в Осинском городском округе. На протяжении пяти дней местонахождение пропавшего прикамца остаётся неизвестным.
Утром 6 ноября поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» опубликовал сообщение о поисках Андрея. Волонтёры также разместили в публикации ориентировку с приметами 42-летнего мужчины.
Как рассказывают поисковики, на вид пропавшему около 40−45 лет, его рост около 175 сантиметров, имеет худощавое телосложение. В день исчезновения он был одет в тёмную шапку, камуфляжную куртку с красными вставками, зелёные штаны и чёрные сапоги.
Все, кому известно о пропавшем мужчине, могут сообщить об этом по телефонам