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В Пермском крае почти неделю ищут мужчину, который ушёл из дома и пропал

В последний раз его видели в селе Крылово.

Источник: Соцсети

Мужчина, который ушёл из дома и пропал, уже неделю разыскивается в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».

Речь идёт об Андрее Звереве, который пропал 1 ноября. В последний раз мужчину видели в селе Крылово в Осинском городском округе. На протяжении пяти дней местонахождение пропавшего прикамца остаётся неизвестным.

Утром 6 ноября поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» опубликовал сообщение о поисках Андрея. Волонтёры также разместили в публикации ориентировку с приметами 42-летнего мужчины.

Как рассказывают поисковики, на вид пропавшему около 40−45 лет, его рост около 175 сантиметров, имеет худощавое телосложение. В день исчезновения он был одет в тёмную шапку, камуфляжную куртку с красными вставками, зелёные штаны и чёрные сапоги.

Все, кому известно о пропавшем мужчине, могут сообщить об этом по телефонам 8 922 345−67−02 или 112.