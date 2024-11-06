В Домодедово задержали гражданина Армении за участие в боях на стороне ВСУ

«Балян задержан в аэропорту Домодедово при попытке проникновения на территорию РФ. В ходе допроса Балян признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления, дал исчерпывающие показания, подтвердил ранее установленные следствием факты участия в вооруженном конфликте в качестве наемника», — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в ноябре 2022 года гражданин Армении Армен Балян через границу с Молдавией прибыл на Украину, где в составе подразделений территориальной обороны до декабря 2023 года за денежное вознаграждение принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области. На основании полученных в ходе расследования доказательств в августе 2024 года Баляну заочно предъявлено обвинение в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ), он был объявлен в розыск.
Как рассказали в СК, обвиняемый пояснил, что во время прохождения службы он получил несколько ранений. Его часть, которая вела боевые действия на территории ДНР, расформировали, так как в ней не осталось солдат, почти все были ранены или убиты. Очередную контузию он получил в Херсонской области во время попытки совместно с другими военнослужащими вооруженных формирований Украины проникнуть на берег Днепра, занимаемый Вооруженными силами РФ. Также обвиняемый сообщил, что имеет гражданство только Республики Армения.
«По ходатайству следствия Басманным районным судом Москвы Баляну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает выяснять обстоятельства и истинные цели его пребывания на территории РФ», — заключили в СК.