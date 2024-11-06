В Домодедово задержали гражданина Армении за участие в боях на стороне ВСУ

Как рассказали в СК, обвиняемый пояснил, что во время прохождения службы он получил несколько ранений. Его часть, которая вела боевые действия на территории ДНР, расформировали, так как в ней не осталось солдат, почти все были ранены или убиты. Очередную контузию он получил в Херсонской области во время попытки совместно с другими военнослужащими вооруженных формирований Украины проникнуть на берег Днепра, занимаемый Вооруженными силами РФ. Также обвиняемый сообщил, что имеет гражданство только Республики Армения.