В Самарской области муж из-за ревности облил жену серной кислотой

«Конфликт между двумя влюбленными из г. Сызрани перерос в настоящую трагедию. В какой-то из дней ревнивый муж решил оградить свою жену от возможных ухаживаний со стороны других мужчин, плеснув ей в лицо кислотой», — рассказали в пресс-службе.