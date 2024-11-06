В Самарской области муж из-за ревности облил жену серной кислотой

В Самарской области судебные приставы взыскали 2 миллиона рублей в пользу женщины, пострадавшей от своего мужа. Ревнивец плеснул серную кислоту в лицо своей супруги. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.
«Конфликт между двумя влюбленными из г. Сызрани перерос в настоящую трагедию. В какой-то из дней ревнивый муж решил оградить свою жену от возможных ухаживаний со стороны других мужчин, плеснув ей в лицо кислотой», — рассказали в пресс-службе.
Это привело к тяжким телесным повреждениям, оставившим неизгладимые шрамы на лице женщины. Мужчину осудили, а также обязали выплатить компенсацию морального ущерба.
Приставы уведомили самарца о возбуждении дела и предупредили его о возможных мерах принудительного воздействия. Для обеспечения иска был наложен арест на его недвижимость. Мужчина, не желая потерять квартиру, на следующий день перевел всю необходимую сумму.