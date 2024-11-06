«Вверху жили дети. Хорошо, что выжили»: что говорят очевидцы взрыва газа в нововоронежской многоэтажке

«Мы все в шоке, в замешательстве»
Житель соседнего дома Дмитрий проснулся ночью от хлопка, но подумал, что работает ПВО и не придал значения звуку. С утра мужчина вышел на работу, увидел оцепление и много пожарных машин.
— Моя машина как раз была припаркована напротив этого дома, я прибежал быстрее сюда и увидел такую картину: мой автомобиль вообще непригоден для эксплуатации. Полностью все разбито, посечено стекло. Мы все в каком-то шоке, в замешательстве. Надеемся, что это просто так не останется, все выяснят, люди погибли… Но там в квартире выше — дети, они выжили, слава Богу! — говорит очевидец Дмитрий.
«Неделю назад наш дом проверяли газовые службы»
Житель соседней квартиры Антон проснулся от сильного хлопка в 2 часа ночи, открыл дверь и увидел, что огонь уже охватил всю лестничную клетку.
— Сосед прибежал, спросил, все ли проснулись. Помог нам выйти. Я эвакуировался вместе с женой и ребенком. Имущество не пострадало, только машину во дворе посекло осколками, — рассказал нововоронежец.
Антон также добавил, что семья, в квартире которой произошел взрыв, заселилась в дом десять лет назад.
— Семья обычная, спокойная, оба супруга работали на атомной станции. Муж умер примерно полгода назад. Женщина воспитывала сына одна, — рассказал очевидец. — Неделю назад наш дом проверяли газовые службы. Утечек никаких не было. А эти соседи делали ремонт.
«Я слышала сильный взрыв»
У Людмилы Александровны из соседней квартиры взрывная волна повредила входную дверь, ее перекосило и заклинило, из-за чего женщина сразу не могла выбраться наружу. Дверь выбили приехавшие пожарные. Людмила Александровна разместилась у подруги в соседнем доме.
— Я слышала сильный взрыв, выглянула в окно (оно у меня на другую сторону) — ничего нет. Потом стало тихо. Через время, когда уже приехали спасатели, стало шумно в коридоре. Я начала пробовать открыть дверь, а ее заклинило. Потом приехали скорые. Пожарные открыли мне дверь, я сразу и не поняла, что творится, — рассказала женщина.
О погибшей соседке Людмила Александровна отзывается положительно.
— Ее зовут Ирина, она работала на АЭС, сын у нее тоже мальчик хороший. Ничего такого не могу сказать, — подытожила женщина.
Напомним, сообщение о пожаре на втором этаже девятиэтажного дома поступило на пульт дежурного МЧС в 2:20. Было эвакуировано более 30 жителей одного подъезда, 19 человек разместили в пункте временного размещения в здании спортивно-оздоровительного комплекса «Атом-Арена». Остальные жильцы дома остались у знакомых и родственников. Пожар ликвидировали в 4:22.
В результате ЧС следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).