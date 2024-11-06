«Вверху жили дети. Хорошо, что выжили»: что говорят очевидцы взрыва газа в нововоронежской многоэтажке

— Моя машина как раз была припаркована напротив этого дома, я прибежал быстрее сюда и увидел такую картину: мой автомобиль вообще непригоден для эксплуатации. Полностью все разбито, посечено стекло. Мы все в каком-то шоке, в замешательстве. Надеемся, что это просто так не останется, все выяснят, люди погибли… Но там в квартире выше — дети, они выжили, слава Богу! — говорит очевидец Дмитрий.