«Наложили арест на 28 карт»: в Омске судят экс-председателя «Российского Красного Креста» за кражу денег для благотворительности

Из материалов уголовного дела следует, что в 2022 году 32-летний бизнесмен перевел на свои банковские карты 6,2 млн рублей под видом возврата долга по фиктивному договору займа. Эти средства поступили из Централизованной религиозной организации на благотворительность для омичей, пострадавших от пожаров.