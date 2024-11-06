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«Наложили арест на 28 карт»: в Омске судят экс-председателя «Российского Красного Креста» за кражу денег для благотворительности

Омский бизнесмен украл 6 млн рублей у «Российского Красного Креста».

Источник: Комсомольская правда

В Омске судят экс-председателя регионального отделения «Российский Красный Крест». Его обвиняют в хищении 6,2 млн рублей, которые были направлены на помощь пострадавшим от пожаров омичам.

Из материалов уголовного дела следует, что в 2022 году 32-летний бизнесмен перевел на свои банковские карты 6,2 млн рублей под видом возврата долга по фиктивному договору займа. Эти средства поступили из Централизованной религиозной организации на благотворительность для омичей, пострадавших от пожаров.

После того, как мужчина заполучил деньги, он сложил полномочия председателя регионального отделения «Российский Красный Крест».

В суде бизнесмен свою вину отрицал. Для возмещения материального ущерба на 28 его банковских карт наложен арест.

На бизнесмена завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.