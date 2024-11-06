Жители Казани открыли стрельбу из окна

«В медиапространстве сообщается, что в Казани мужчины стреляли из оружия с балкона жилого дома, нарушая покой местных жителей», — сообщает СУ СК России по региону.
В сети появилось видео, на котором запечатлены действия молодых людей. Предположительно, огонь они открыли из охолощенного автомата, но пока неизвестно, куда целились стрелки.
Местные жители обратились в полицию, двоих мужчин задержали в Зеленодольске, сейчас ведутся поиски третьего героя опубликованных видео. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить произошедшее и доложить о результатах.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что компания с травматами напала на подростков на детской площадке в Самаре. Конфликт якобы разгорелся из-за девушки.