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Жители Казани открыли стрельбу из окна

КАЗАНЬ, 6 ноября, ФедералПресс. В Татарстане несколько молодых людей решили пострелять из окна. Полиция задержала их, а глава СК России потребовал доложить о ходе расследования происшествия.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В медиапространстве сообщается, что в Казани мужчины стреляли из оружия с балкона жилого дома, нарушая покой местных жителей», — сообщает СУ СК России по региону.

В сети появилось видео, на котором запечатлены действия молодых людей. Предположительно, огонь они открыли из охолощенного автомата, но пока неизвестно, куда целились стрелки.

Местные жители обратились в полицию, двоих мужчин задержали в Зеленодольске, сейчас ведутся поиски третьего героя опубликованных видео. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить произошедшее и доложить о результатах.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что компания с травматами напала на подростков на детской площадке в Самаре. Конфликт якобы разгорелся из-за девушки.

СК