Под Воронежем легковушка с ребенком в салоне влетела в фуру

На трассе «Дон» на выезде из Воронежа утром в среду, 6 ноября, случилась авария. Возле поворота на село Медовку Рамонского района водитель легковой машины влетел под фуру. По свидетельствам очевидцев, в салоне легковушки был ребенок. Видимо, скорость была не очень высокой. Поэтому, хотя капот легковой машины сильно смяло, тем не менее, по предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.