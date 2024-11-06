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Под Воронежем легковушка с ребенком в салоне влетела в фуру

На выезде из Воронежа в районе села Медовка Рамонского района столкнулись грузовик и легковая машина.

Источник: "Мой и твой Воронеж"

На трассе «Дон» на выезде из Воронежа утром в среду, 6 ноября, случилась авария. Возле поворота на село Медовку Рамонского района водитель легковой машины влетел под фуру. По свидетельствам очевидцев, в салоне легковушки был ребенок. Видимо, скорость была не очень высокой. Поэтому, хотя капот легковой машины сильно смяло, тем не менее, по предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Из-за этой аварии в районе Медовки образовалась пробка длиной примерно два километра. Рассосалась она довольно быстро. Сейчас, по данным специализированного сервиса Яндекса, дорога в этом месте практически свободна.