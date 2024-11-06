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Огнеборцы потушили пожар в кафе Алушты

Предварительная причина — короткое замыкание, которое привело к возгоранию кондиционера.

Источник: МЧС РФ

Пожарные потушили загоревшееся кафе в Алуште. Предварительная причина — короткое замыкание, которое привело к возгоранию кондиционера, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МЧС Крыма.

Пламя распространилось на 10 кв. метров площади. В тушении участвовали восемь специалистов и две единицы техники. К счастью, никто не пострадал.

Главное управление МЧС России по Крыму напоминает: следите за исправным состоянием электроприборов, не перегружайте электросеть. Ремонт техники доверяйте профессионалам.

МЧС
пожары