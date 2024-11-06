Огнеборцы потушили пожар в кафе Алушты

Пожарные потушили загоревшееся кафе в Алуште. Предварительная причина — короткое замыкание, которое привело к возгоранию кондиционера, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МЧС Крыма.
Пламя распространилось на 10 кв. метров площади. В тушении участвовали восемь специалистов и две единицы техники. К счастью, никто не пострадал.
Главное управление МЧС России по Крыму напоминает: следите за исправным состоянием электроприборов, не перегружайте электросеть. Ремонт техники доверяйте профессионалам.