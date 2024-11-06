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В Омске из-за сильного ветра оторвавшаяся крыша упала на машины

О пострадавших не сообщается.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на 1-й Енисейской оторвавшаяся из-за сильного ветра крыша придавила несколько машин. Фото с места происшествия появились в соцсетях.

В городе в последние дни наблюдается ухудшение погоды. Из-за непогоды и сильного ветра омичей просят быть внимательными на дорогах.

Сегодня на 1-й Енисейской от ветра пострадали несколько машин. По словам очевидцев, сильный поток ветра сорвал кровлю здания, которая затем упала на машины, припаркованные вблизи.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что уже завтра снежная буря накроет Омскую область.