Гражданин Литвы пытался незаконно ввезти в Беларусь боеприпасы, он задержан

Попытку пресекли в пункте пропуска «Каменный Лог», через который гражданин въезжал в нашу страну на легковом автомобиле. При пересечении таможенной границы он выбрал красный коридор и подал декларацию, но указал лишь свой автомобиль Lexus, чтобы оформить временный ввоз. При опросе водитель заявил, что не имеет при себе других товаров, подлежащих декларированию. Однако таможенники обнаружили в сумке с личными вещами гражданина Литвы два магазина с 34 боевыми патронами. Экспертиза, проведенная Государственным комитетом судебных экспертиз по Гродненской области, подтвердила, что боеприпасы являются пистолетными патронами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию калибра 9 мм.



По признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.333−1 УК, Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело. За незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС боеприпасов гражданину Литвы грозит лишение свободы вплоть до семи лет. Мужчина задержан.