Число ДТП с пьяными водителями в РФ сократилось на 11%

На долю ДТП с такими водителями приходится 10% от всех дорожно-транспортных происшествий за этот период, а доля погибших — 21,6%.
Всего в таких авариях погибли 2,3 тыс. человек (-14,7%), 12,5 тыс. (-11,1%) получили ранения. В девяти из десяти рассматриваемых ДТП виновными являлись именно водители в состоянии опьянения либо отказавшиеся от прохождения медосвидетельствования. Рост основных показателей аварийности с участием нетрезвых водителей, а также автомобилистов, отказавшихся от медосвидетельствования, зафиксирован в Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, республиках Марий Эл и Хакасия, Забайкальском крае, Ростовской, Тюменской и Томской областях.
В 654 ДТП (-15,5%) водители находились в состоянии наркотического опьянения, в таких происшествиях погибли 204 (+13,3%) и ранен 941 (-15,9%) человек. Наибольшее количество ДТП с участием водителей в состоянии наркотического опьянения произошло в Краснодарском, Пермском и Приморском краях, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.
Накануне сообщалось, что по итогам рейда, который прошел