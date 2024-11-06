Число ДТП с пьяными водителями в РФ сократилось на 11%

Всего в таких авариях погибли 2,3 тыс. человек (-14,7%), 12,5 тыс. (-11,1%) получили ранения. В девяти из десяти рассматриваемых ДТП виновными являлись именно водители в состоянии опьянения либо отказавшиеся от прохождения медосвидетельствования. Рост основных показателей аварийности с участием нетрезвых водителей, а также автомобилистов, отказавшихся от медосвидетельствования, зафиксирован в Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, республиках Марий Эл и Хакасия, Забайкальском крае, Ростовской, Тюменской и Томской областях.