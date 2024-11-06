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Число ДТП с пьяными водителями в РФ сократилось на 11%

По итогам девяти месяцев 2024 года в России произошло 9,7 тыс. ДТП с участием водителей в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. Это на 10,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете Научного центра БДД МВД России, с которым ознакомились Известия.

Источник: Известия

На долю ДТП с такими водителями приходится 10% от всех дорожно-транспортных происшествий за этот период, а доля погибших — 21,6%.

Всего в таких авариях погибли 2,3 тыс. человек (-14,7%), 12,5 тыс. (-11,1%) получили ранения. В девяти из десяти рассматриваемых ДТП виновными являлись именно водители в состоянии опьянения либо отказавшиеся от прохождения медосвидетельствования. Рост основных показателей аварийности с участием нетрезвых водителей, а также автомобилистов, отказавшихся от медосвидетельствования, зафиксирован в Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, республиках Марий Эл и Хакасия, Забайкальском крае, Ростовской, Тюменской и Томской областях.

В 654 ДТП (-15,5%) водители находились в состоянии наркотического опьянения, в таких происшествиях погибли 204 (+13,3%) и ранен 941 (-15,9%) человек. Наибольшее количество ДТП с участием водителей в состоянии наркотического опьянения произошло в Краснодарском, Пермском и Приморском краях, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.

Накануне сообщалось, что по итогам рейда, который прошел 2—4 ноября в Москве, сотрудники столичной Госавтоинспекции пресекли порядка 300 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. По данным ведомства, в октябре автоинспекторы пресекли более 1,8 тыс. фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения.