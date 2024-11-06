Бастрыкин проверит новосибирского педофила, на которого жалуются соседи

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Новосибирской области.
Сигнал о проблеме поступил после выхода сюжета на федеральном телевидении, в котором жители одного из сел региона выразили беспокойство тем, что их сосед, ранее судимый за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, продолжает заниматься противоправной деятельностью и преследует несовершеннолетних.
По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка.
Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е. Г. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.