Бастрыкин проверит новосибирского педофила, на которого жалуются соседи

Сигнал о проблеме поступил после выхода сюжета на федеральном телевидении, в котором жители одного из сел региона выразили беспокойство тем, что их сосед, ранее судимый за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, продолжает заниматься противоправной деятельностью и преследует несовершеннолетних.