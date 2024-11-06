ОМОН задержал минчанина за незаконную теплицу на балконе

В милиции отметили, что в момент проведения осмотра квартиры фигуранта, удалось найти и изъять восемь горшков с опасными растениями и более трех граммов уже готовой к употреблению марихуаны. Также были найдены приспособления для выращивания наркотикосодержащих растений.