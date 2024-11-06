ОМОН задержал минчанина за незаконную теплицу на балконе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что сотрудниками наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН был задержан 41-летний житель Минска, который в своей квартире на балконе сделал помещение для того, чтобы выращивать наркотикосодержащие растения.
В милиции отметили, что в момент проведения осмотра квартиры фигуранта, удалось найти и изъять восемь горшков с опасными растениями и более трех граммов уже готовой к употреблению марихуаны. Также были найдены приспособления для выращивания наркотикосодержащих растений.
Говорится, что при дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях было установлено, что задержанный сбыл часть изготовленной им марихуаны своему знакомому. Речь идет про 61-летнего жителя Минска. Ее он хранил в электронной сигарете. Это удалось обнаружить в момент осмотра по его месту жительства. Заведены уголовные дела.
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