Тратил деньги на девушку и элитные курорты: Менеджер банка из Петербурга похитил 33 млн рублей клиентов

Желание красиво жить обернулось для менеджера из Северной столицы лишением свободы. Все началось в 2022 году, когда мужчина занимал в местном банке должность менеджера отдела розничных продаж и клиентского обслуживания. До весны прошлого года сотрудник использовал данные физических лиц, то есть клиентов: он подделывал их подписи в распорядительных документах и переводил деньги на счета лиц, которые ничего не знали о его преступной деятельности. За это время горожанину удалось потратить в общей сумме 33 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.
— Выяснилось, что похищенные деньги петербуржцев тратил на погашение кредита, подарки для своей девушки, на развлечения, покупку брендовых вещей и гаджетов, а также на отдых на элитных курортах и перелеты бизнес-классом, — рассказали в ведомстве.
Когда о роскошном образе жизни, на который тратились незаконно добытые деньги, узнали, то в отношении менеджера возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Сегодня, 6 ноября, суд признал фигуранта виновным. Ему назначили наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.