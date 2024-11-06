Тратил деньги на девушку и элитные курорты: Менеджер банка из Петербурга похитил 33 млн рублей клиентов

Желание красиво жить обернулось для менеджера из Северной столицы лишением свободы. Все началось в 2022 году, когда мужчина занимал в местном банке должность менеджера отдела розничных продаж и клиентского обслуживания. До весны прошлого года сотрудник использовал данные физических лиц, то есть клиентов: он подделывал их подписи в распорядительных документах и переводил деньги на счета лиц, которые ничего не знали о его преступной деятельности. За это время горожанину удалось потратить в общей сумме 33 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.