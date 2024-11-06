В Волгограде будут судить угонщика военного «КАМАЗа», раздавившего велосипедиста

В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего волгоградца, который в августе этого года напился, угнал «КАМАЗ» из военной части и устроил на нем несколько ДТП, одно из которых было смертельным. Напротив «Волгоград арены» он насмерть сбил мужчину, который с велосипедом и детьми переходил дорогу на зеленый свет. Чудом грузовик с пьяным водителем не задел малышей. Их отца он раздавил у них на глазах. Известный в Волгограде реставратор вело- и мототехники Сергей Типайлов погиб на месте. Дело готовы передать в Центральный районный суд, сообщает прокуратура.
Водителя обвиняют в нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, не имеющим прав, если это сопряжено с оставлением места ДТП, плюс в угоне транспортного средства. В прокуратуре рассказали, что обвиняемый полностью признал свою вину. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Ждать суда он будет в СИЗО.
— Прокуратурой Центрального района в интересах несовершеннолетних детей погибшего предъявлены в суд исковые заявления о взыскании с обвиняемого возмещения вреда по случаю потери кормильца, — добавили в надзорном ведомстве. У погибшего Сергея Типайлова остались маленькие сын и дочь.