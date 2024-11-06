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Новосибирец спустил на незнакомую девушку бойцовских собак и избил её

У них был конфликт от того, что сибирячка прошла близко.

Источник: Соцсети

Незнакомец спустил на жительницу Новосибирска Анастасию двух бойцовских собак. Как сибирячка сообщила КП-Новосибирск, мужчина начал покрывать девушку матом из-за того, что та прошла недалеко от него, за четыре метра.

— Незнакомец в результате поисков оказался Александром Б. Всё произошло у магазина по адресу Кочубея, 7/1. В результате конфликта он спустил на меня своих бойцовских собак, которых не имел права даже выводить без намордников. Собака породы стафф напала на меня и укусила за ногу, оставив мне синяк, — рассказывает местная жительница.

Позже новосибирец встретил Анастасию, когда та возвращалась домой, и уже сам напал на неё, избивая руками и ногами.

— По дороге домой, он встретил меня у дома Земнухова, 5/1, и снова начал конфликт, ударил в живот, нанёс удар по спине, схватил за куртку и бросил на землю, после чего пнул ногой по спине. В этот раз он был без собак, видимо, оставил дома, — делится подробностями случившегося с КП-Новосибирск Анастасия.

Девушка сообщила, что из-за произошедшего испытала огромный стресс, из которого теперь ей придётся выходить. Она также отметила, что не единственная, кто стал очевидцем его неадекватного поведения.