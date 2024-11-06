Новосибирец спустил на незнакомую девушку бойцовских собак и избил её

— По дороге домой, он встретил меня у дома Земнухова, 5/1, и снова начал конфликт, ударил в живот, нанёс удар по спине, схватил за куртку и бросил на землю, после чего пнул ногой по спине. В этот раз он был без собак, видимо, оставил дома, — делится подробностями случившегося с КП-Новосибирск Анастасия.