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В Ростове осудили экс-замначальника Южного таможенного управления

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор бывшему заместителю начальника Южного таможенного управления.

Как сообщили в в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области, Валерий Козорезов замешан в махинациях с госконтрактами.

По данным следствия, он причастен к мошенничеству с госконтрактами по организации спортивных мероприятий среди органов таможенной службы. На бывшего сотрудника ЮТУ завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону осудил Валерия Козорезова на два года и шесть месяцев условно. Также ему на два года запрещено занимать должности в государственных органах власти и управления, с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функции.