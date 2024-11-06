В Ростове осудили экс-замначальника Южного таможенного управления

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону осудил Валерия Козорезова на два года и шесть месяцев условно. Также ему на два года запрещено занимать должности в государственных органах власти и управления, с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функции.