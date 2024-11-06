Под Волгоградом произошло массовое ДТП с участием КАМАЗа

На место происшествия оперативно прибыли медики, однако спасти им удалось далеко не всех. От полученных травм скончалась 58-летняя женщина, находившаяся за рулём отечественной легковушки. Кроме того, водитель Hyundai был госпитализирован в Камышинскую городскую больницу.