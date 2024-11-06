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Под Волгоградом произошло массовое ДТП с участием КАМАЗа

6 ноября в Камышинском районе Волгоградской области произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», утром на региональной трассе 18А-3 «Иловля — Ольховка — Камышин», недалеко от съезда к посёлку Госселекстанция, столкнулись грузовик КАМАЗ и два легковых автомобиля.

— В 09:10 час. на 139 км автодороги «Иловля-Ольховка-Камышин» произошло столкновение автомобилей LADA Granta, Hyundai Solaris и КАМАЗ, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На место происшествия оперативно прибыли медики, однако спасти им удалось далеко не всех. От полученных травм скончалась 58-летняя женщина, находившаяся за рулём отечественной легковушки. Кроме того, водитель Hyundai был госпитализирован в Камышинскую городскую больницу.

Отметим, по информации правоохранительных органов, причиной произошедшего стал выезд автомобиля LADA Granta на полосу встречного движения, в результате чего машина столкнулась с грузовиком. Далее легковушку отбросило на Hyundai Solaris.