Супруги погибли при пожаре в Волгоградской области

— В ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из частных домовладений в селе Вязовка Еланского района, обнаружены тела хозяина дома и его сожительницы. По данному факту Жирновским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР организована доследственная проверка, — сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
Установлено, что очаг возгорания находился на кухне — в месте, где была установлена газовая плита. В связи с этим следователи в качестве наиболее вероятной причины происшествия рассматривают неосторожное обращение с огнем при использовании газового оборудования.