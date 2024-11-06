На трассе М-5 «Урал» фура врезалась в отбойник и перекрыла движение

Движение транспорта в сторону Челябинска осуществляется по одной полосе, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Участок трассы перекрыт из-за дорожного происшествия. Водитель седельного тягача «Мерседес» не справился с управлением и врезался в отбойник. Грузовик развернуло, и он перегородил проезжую часть. К счастью, в аварии никто из людей не пострадал.
На месте работают автоинспекторы, они регулируют транспортных поток.
В ГАИ призвали водителей учитывать неблагоприятные погодные и дорожные условия, соблюдать безопасный скоростной режим, избегать резких маневров на дороге.
Сегодня утром управление ГАИ по Свердловской области предупредило жителей и гостей региона об усложнившихся погодных условиях на трассах региона.
По прогнозам синоптиков, 6 ноября в Екатеринбурге, а также в районах Свердловской области ожидается выпадение снега.