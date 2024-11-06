На трассе М-5 «Урал» фура врезалась в отбойник и перекрыла движение

Участок трассы перекрыт из-за дорожного происшествия. Водитель седельного тягача «Мерседес» не справился с управлением и врезался в отбойник. Грузовик развернуло, и он перегородил проезжую часть. К счастью, в аварии никто из людей не пострадал.