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На трассе М-5 «Урал» фура врезалась в отбойник и перекрыла движение

На 173-м километре трассы М-5 «Урал» «Екатеринбург -Челябинск» (Сысертский район) временно ограничили движение из-за аварии.

Движение транспорта в сторону Челябинска осуществляется по одной полосе, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Участок трассы перекрыт из-за дорожного происшествия. Водитель седельного тягача «Мерседес» не справился с управлением и врезался в отбойник. Грузовик развернуло, и он перегородил проезжую часть. К счастью, в аварии никто из людей не пострадал.

На месте работают автоинспекторы, они регулируют транспортных поток.

В ГАИ призвали водителей учитывать неблагоприятные погодные и дорожные условия, соблюдать безопасный скоростной режим, избегать резких маневров на дороге.

Сегодня утром управление ГАИ по Свердловской области предупредило жителей и гостей региона об усложнившихся погодных условиях на трассах региона.

По прогнозам синоптиков, 6 ноября в Екатеринбурге, а также в районах Свердловской области ожидается выпадение снега.