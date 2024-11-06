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В Самаре СК проводит проверку после ДТП с рейсовым автобусом

Следователи обратили внимание на аварию с автобусом в Самаре, где пострадали два ребенка.

Источник: СК Самарской области

Следователи СК Самарской области проводят проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом в Советском районе Самары. Авария произошла на улице Аэродромной, напротив дома № 53. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

— Доследственная проверка организована по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей, — уточнила пресс-служба СК Самарской области.

В аварии пострадали женщина-водитель одной из машин, а также два ее пассажира — 6-летний и 4-месячный малыши. Им пришлось обратиться на медицинской помощью.