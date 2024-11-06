Недовольный клиент автомойки в Уфе избил 23-летнего работника

В Уфе на больничной койке оказался 23-летний работник автомойки. Молодого человека госпитализировали с тяжелыми травмами, которые он получил в результате конфликта с недовольным клиентом.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, 33-летний житель Илишевского района остался недоволен работой автомойщика и стал агрессивно высказывать свое недовольство. Слово за слово и завязалась драка, в ходе которой мужчина жестоко избил оппонента, а после ушел. Парень после случившегося ушел домой, но на утро ему стало хуже и он вызвал скорую.
— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, — прокомментировали в МВД по РБ.
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