Недовольный клиент автомойки в Уфе избил 23-летнего работника

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, 33-летний житель Илишевского района остался недоволен работой автомойщика и стал агрессивно высказывать свое недовольство. Слово за слово и завязалась драка, в ходе которой мужчина жестоко избил оппонента, а после ушел. Парень после случившегося ушел домой, но на утро ему стало хуже и он вызвал скорую.