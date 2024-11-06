Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Недовольный клиент автомойки в Уфе избил 23-летнего работника

В Уфе недовольный клиент избил автомойщика.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на больничной койке оказался 23-летний работник автомойки. Молодого человека госпитализировали с тяжелыми травмами, которые он получил в результате конфликта с недовольным клиентом.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, 33-летний житель Илишевского района остался недоволен работой автомойщика и стал агрессивно высказывать свое недовольство. Слово за слово и завязалась драка, в ходе которой мужчина жестоко избил оппонента, а после ушел. Парень после случившегося ушел домой, но на утро ему стало хуже и он вызвал скорую.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, — прокомментировали в МВД по РБ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.