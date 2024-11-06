Омич сам привел в полицию угонщика своей машины

Как рассказали в среду, 6 ноября 2024 года, в правоохранительных органах, молодые люди вместе распивали спиртное, после чего старший уснул, а младший этим воспользовался.
«Полицейские выяснили, что после совместного распития спиртного 18-летний житель Тары воспользовался тем, что хозяин уснул, взял ключи от автомашины и поехал кататься по городу. Но уже на соседней улице не справился с управлением и съехал в кювет, повредив при этом двигатель», — отмечается в официальном сообщении.
При этом парень вернулся к приятелю с повинной, но это не спасло его от заявления об угоне, добавили в пресс-службе.
Уточняется, что теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об угоне без цели хищения.