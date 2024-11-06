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В Ташкенте задержали двух парней, которые снимали колеса у авто и продавали на черном рынке

В Ташкенте задержали двух молодых людей, которые занимались кражей автомобильных колес и продажей их на чёрном рынке. Согласно данным следствия, в течение нескольких месяцев двое парней регулярно снимали колеса с машин, оставленных без присмотра на парковках. Они продавали добытые комплектующие через нелегальные каналы, оставляя владельцев авто с серьёзными убытками.

Оперативники установили, что кражи совершали 22-летний Шерзод и его знакомый Иброхим, которые работали в тандеме. Первоначально они высматривали автомобили, оставленные на длительное время, затем, используя инструменты, снимали колеса и грузили их в собственный автомобиль.

В ходе одного из преступных рейдов они похитили четыре колеса с автомобиля Cobalt, оставленного во дворе в Яшнабадском районе, а ранее сняли колеса с автомобилей Lacetti в Чиланзарском и Яшнабадском районе. В общей сложности им удалось похитить комплектующие на сотни миллионов сумов. Только в этих трех случаях материальный ущерб владельцев превысил 1400 долларов.

Родители одного из задержанных, Шерзода, оказались в шоке, узнав о его деятельности, ведь он утверждал, что нашёл хорошую работу. Родственники парней предположили, что причиной их действий стали не только финансовые трудности, но и желание жить «на широкую ногу».

Правоохранители после тщательного расследования установили личности злоумышленников и предъявила им обвинение по статье 169 (кража) Уголовного кодекса. Суд, учитывая, что они ранее не были судимы, но осознают вину и возместили ущерб, приговорил обоих к лишению свободы на срок 2 года и 6 месяцев.