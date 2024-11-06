В Ташкенте задержали двух парней, которые снимали колеса у авто и продавали на черном рынке

В ходе одного из преступных рейдов они похитили четыре колеса с автомобиля Cobalt, оставленного во дворе в Яшнабадском районе, а ранее сняли колеса с автомобилей Lacetti в Чиланзарском и Яшнабадском районе. В общей сложности им удалось похитить комплектующие на сотни миллионов сумов. Только в этих трех случаях материальный ущерб владельцев превысил 1400 долларов.