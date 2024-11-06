В Башкирии за выходные в пожарах погибли 4 человека

Еще один смертельный пожар произошел 3 ноября в деревне Ибраево Кигинского района. Около 11 часов утра в пожарную службу поступило сообщение, что горит жилой бревенчатый дом, принадлежащий многодетной семье. Как оказалось позже, родители с двумя детьми ушли в гости к соседям, оставив в доме хозяйничать одних десятилетних сестер-близняшек. Когда занялось пламя, одна из девочек успела выбраться на улицу, добежать до соседей и позвать на помощь родителей. Отец семейства немедленно бросился в горящий дом, чтобы спасти дочь, но не смог найти ее в дыму. В итоге 41-летний мужчина сам получил множественные серьезные ожоги половины тела, его экстренно доставили в реанимацию, и сейчас он находится под наблюдением медиков. Тело погибшей школьницы обнаружили уже спасатели во время разбора тлеющих завалов.