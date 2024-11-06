В Башкирии за выходные в пожарах погибли 4 человека

Выходные в Башкирии отметились резким похолоданием и сильным ветром, а еще — множеством пожаров, в которых погибли люди. За 3 дня пожары унесли жизни четырех человек, среди которых была и десятилетняя девочка. Всего же, по данным регионального МЧС, с начала года в республике произошло 8079 пожаров, из которых 172 — только за последнюю неделю. За 10 месяцев этого года в огне погибли 174 человека, еще 204 получили различные травмы и ожоги. Сотни — остались на улице без крова. В абсолютном большинстве случаев причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
ПЫТАЛСЯ СПАСТИ ДОЧЬ, НО САМ СЕРЬЕЗНО ОБГОРЕЛ.
Под утро воскресенья, 3 ноября, в деревне Абдуллино Бураевского района вспыхнула баня. Огонь быстро перекинулся на соседний бревенчатый дом, а затем и на гараж, где сгорел автомобиль. Соседи, заметив пламя, вызвали пожарных, которые вместе с добровольцами потушили возгорание на площади 72 квадратных метра. К сожалению, не обошлось без жертв. Разбирая обугленные завалы, спасатели наткнулись на останки 20-летней девушки. По всей видимости, она надышалась дыма и не успела выбежать из дома. Ее 24-летний супруг с ожогами и в шоковом состоянии был доставлен в больницу. Что стало причиной пожара — неосторожное обращение с огнем или неисправность электропроводки, сейчас выясняют следователи и дознаватель МЧС России.
Пламя за считанные минуты охватило бревенчатый дом, 20-летняя девушка не успела выбраться. Фото: МЧС РБ.
Еще один смертельный пожар произошел 3 ноября в деревне Ибраево Кигинского района. Около 11 часов утра в пожарную службу поступило сообщение, что горит жилой бревенчатый дом, принадлежащий многодетной семье. Как оказалось позже, родители с двумя детьми ушли в гости к соседям, оставив в доме хозяйничать одних десятилетних сестер-близняшек. Когда занялось пламя, одна из девочек успела выбраться на улицу, добежать до соседей и позвать на помощь родителей. Отец семейства немедленно бросился в горящий дом, чтобы спасти дочь, но не смог найти ее в дыму. В итоге 41-летний мужчина сам получил множественные серьезные ожоги половины тела, его экстренно доставили в реанимацию, и сейчас он находится под наблюдением медиков. Тело погибшей школьницы обнаружили уже спасатели во время разбора тлеющих завалов.
Причины и обстоятельства смертельного происшествия сейчас уточняются. По указанию начальника Главного управления МЧС России по РБ Марата Латыпова, на месте работала оперативная группа, в том числе эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Также в обстоятельствах трагедии сейчас разбираются следователи и сотрудники прокуратуры.
— В рамках проверки проводятся судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, — уточняют в пресс-службе ведомства.
Сейчас обстоятельства всех смертельных пожаров выясняют следователи и дознаватели МЧС. Фото: СК РБ.
ВЫТАЩИЛ БАТАРЕЙКУ ИЗ ИЗВЕЩАТЕЛЯ — И ПОГИБ.
Днем 4 ноября в деревне Матросовка Кармаскалинского района произошел смертельный пожар, в котором погиб 67-летний мужчина. Как рассказали в пресс-службе экстренного ведомства, сельчанин закурил на кухне и уснул. В итоге затлела, а потом загорелась кухонная мебель на площади 3 квадратных метров, но мужчина продолжал крепко спать, поэтому надышался дымом и погиб. Самое печальное в этой истории, что еще в сентябре в сельсовете ему вручили бесплатный пожарный извещатель, как одиноко проживающему человеку в возрасте старше 55 лет. Однако по какой-то причине сельчанин решил вытащить батарейку, поэтому извещатель не сработал. Сейчас расследованием пожара занимается дознаватель МЧС России.
Следующий смертельный пожар произошел под утро 4 ноября в Салавате. Там поступило сообщение, что в многоэтажке на бульваре Матросова горит трехкомнатная квартира на втором этаже. Прибывшие спасатели немедленно приступили к эвакуации жильцов: с помощью лестницы со второго этажа спустили 16 человек. Еще 15 жителей дома смогли самостоятельно выбраться из задымленного дома до приезда экстренных служб. Всего к тушению привлекались 17 специалистов и 7 единиц техники. В ходе разбора пожара спасатели обнаружили фрагменты тела 63-летнего хозяина квартиры. Что стало причиной рокового пожара, сейчас выясняет дознаватель МЧС России.