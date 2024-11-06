СК РФ расследует дело о незаконной миграции через Беларусь и Россию

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел, которые касаются незаконной миграции граждан третьих стран, в том числе и транзитом через Беларусь, сообщили в СК РФ.
Данные уголовные дела расследуют военные следователи. Они выявляют лиц, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учет. В рамках этой работы пресечена деятельность ряда преступных групп, которые организовали незаконную миграцию, том числе и через территорию Беларуси.
«В военном следственном управлении СК РФ расследуется уголовное дело в отношении ОПГ, которая создала канал незаконной миграции не менее 140 граждан Сирии в Западную Европу через РФ и Беларусь», — сообщили в Следственном комитете.
За денежное вознаграждение были внесены фиктивные сведения о целях въезда 140 сирийцев в Россию.
В СК РФ привели примеры аналогичных уголовных дел. В частности, идет расследование дела по факту организации незаконной миграции десятков граждан Армении, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. За взятки были заключены фиктивные трудовые договоры на выполнение работ и оказание услуг, на основании которых им разрешили находится российской территории.
По всем уголовным делам следователи провели обыски, задержания, к ряду лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Во время обысков изъяты печати, бланки, которые использовались для выдачи фиктивных справок.