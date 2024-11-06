СК РФ расследует дело о незаконной миграции через Беларусь и Россию

В СК РФ привели примеры аналогичных уголовных дел. В частности, идет расследование дела по факту организации незаконной миграции десятков граждан Армении, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. За взятки были заключены фиктивные трудовые договоры на выполнение работ и оказание услуг, на основании которых им разрешили находится российской территории.