Омский бизнесмен украл у сироты-инвалида полмиллиона с продажи квартиры

Кировский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего бывшего председателя попечительского совета КУ Омской области «Детский дом № 4». Он признан виновным по статье «Мошенничество».
Мужчина находился в доверительных отношениях с бывшим воспитанником школы-интерната, который является инвалидом по психическому заболеванию. Омич украл у него 575 тысяч рублей, полученных от продажи унаследованной квартиры в Омском районе.
Вину в совершении преступления омич не признал. Он настаивал, что деньги сирота передал ему добровольно в счёт оплаты договора оказания услуг.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде трёх лет лишения свободы, однако после заменил наказание на принудительные работы на три года с удержанием 15% от зарплаты в доход государства. Также мужчина должен возместить потерпевшему материальный ущерб.