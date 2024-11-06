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Омский бизнесмен украл у сироты-инвалида полмиллиона с продажи квартиры

Вину в совершении преступления мужчина не признал.

Источник: Следственный комитет РФ

Кировский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего бывшего председателя попечительского совета КУ Омской области «Детский дом № 4». Он признан виновным по статье «Мошенничество».

Мужчина находился в доверительных отношениях с бывшим воспитанником школы-интерната, который является инвалидом по психическому заболеванию. Омич украл у него 575 тысяч рублей, полученных от продажи унаследованной квартиры в Омском районе.

Вину в совершении преступления омич не признал. Он настаивал, что деньги сирота передал ему добровольно в счёт оплаты договора оказания услуг.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде трёх лет лишения свободы, однако после заменил наказание на принудительные работы на три года с удержанием 15% от зарплаты в доход государства. Также мужчина должен возместить потерпевшему материальный ущерб.