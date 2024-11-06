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Жительница Гродно купила тур в Дубай за 9730 рублей и пошла в милицию

Гродненка вместо отдыха в Дубае пошла в милицию.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Гродно купила тур в Дубай за 9730 рублей и пошла в милицию. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В сообщении сказано, что в середине лета 27-летняя жительница Гродно решила улететь на отдых за границу. Она нашла турагентство, где связалась с 34-летней жительницей Минска, которая представилась оператором. Диалог велся через Telegram.

Отмечается, что гродненка нашла для себя подходящую путевку в Дубай, а затем сделала предоплату на указанные банковские реквизиты.

«В итоге, она пополнила счет на 9730 белорусских рублей», — сказано в сообщении.

После перевода денег женщина стала ждать путевку, однако турагент прекратил общение. Гродненка пошла в милицию. Заведено уголовное дело за мошенничество.

Ранее милиция предупредила белорусов про новый вид мошенничества в Telegram: «Оформлена заявка на удаление аккаунта».

Тем временем в Витебске 94-летняя женщина отдала 18 000 рублей мошенникам, но вернула их.

А еще мы писали, что ОМОН задержал минчанина за незаконную теплицу на балконе.