В Челябинской области женщина убила новорожденного сына

Все произошло в поселке Сулея (Саткинский район).
В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь на 5 ноября текущего года 32-летняя местная жительница в помещении бани самостоятельно родила жизнеспособного ребенка.
«Она поместила мальчика в полимерный пакет и оставила в стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении», — прокомментировали в региональном следственном управлении.
Затем состояние матери резко ухудшилось, она обратилась за помощью в больницу, где после осмотра медиками установлено, что пациентка провела самостоятельные роды.
Следователи возбудили дело по части 1 статьи 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
«В настоящее время следователем СК России женщина допрошена в качестве подозреваемой, назначен ряд судебных экспертиз, продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорят в СУ СКР по Челябинской области.