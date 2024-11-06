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В Челябинской области женщина убила новорожденного сына

В Челябинской области женщина убила новорожденного сына — возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в поселке Сулея (Саткинский район).

В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь на 5 ноября текущего года 32-летняя местная жительница в помещении бани самостоятельно родила жизнеспособного ребенка.

«Она поместила мальчика в полимерный пакет и оставила в стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении», — прокомментировали в региональном следственном управлении.

Затем состояние матери резко ухудшилось, она обратилась за помощью в больницу, где после осмотра медиками установлено, что пациентка провела самостоятельные роды.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

«В настоящее время следователем СК России женщина допрошена в качестве подозреваемой, назначен ряд судебных экспертиз, продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорят в СУ СКР по Челябинской области.