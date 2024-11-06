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В Ростове-на-Дону осудили бывшего сотрудника Южного таможенного управления

Экс-замначальника отдела Южного таможенного управления получил в Ростове условный срок.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону вынесли приговор бывшему заместителю начальника отдела социального развития и медицинского обеспечения тыловой службы Южного таможенного управления ФТС России, сообщает пресс-служба УФСБ.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело о мошенничестве касалось «госконтракта, связанного с организацией спортивных соревнований среди таможенных органов».

Приговор вынесли по части 3 статьи 159 УК РФ. Подсудимый получил 2 года и 6 месяцев условно. Также ему на два года запретили занимать управленческие должности. Отметим, решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.