В Ростове-на-Дону осудили бывшего сотрудника Южного таможенного управления

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону вынесли приговор бывшему заместителю начальника отдела социального развития и медицинского обеспечения тыловой службы Южного таможенного управления ФТС России, сообщает пресс-служба УФСБ.
Как уточнили в ведомстве, уголовное дело о мошенничестве касалось «госконтракта, связанного с организацией спортивных соревнований среди таможенных органов».
Приговор вынесли по части 3 статьи 159 УК РФ. Подсудимый получил 2 года и 6 месяцев условно. Также ему на два года запретили занимать управленческие должности. Отметим, решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.