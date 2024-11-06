В Амурске завели уголовное дело о хранении оружия и боеприпасов

Уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов завели в Амурске. Во время проверки оперативники нашли у ранее не судимого жителя Литовки ружье и патроны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мужчина рассказал, что нашел все вышеперечисленное у умершего родственника в январе 2021 года. Не имея лицензии, он решил оставить находки себе.
«Согласно проведенной экспертизе, изъятое является одноствольным однозарядным ружьем модели “ИЖ-17” 16 калибра. Также исследованием установлено, что нарезной стволик при условии установки на гладкоствольное ружье модели “ИЖ-17” является нарезным огнестрельным оружием, предназначенным для стрельбы патронами калибра 5,6 миллиметра. А 18 патронов являются патронами калибра 5,6 миллиметра кольцевого воспламенения, предназначенными для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Заведено уголовное дело. Мужчину ждет до пяти лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Изъятое оружие и патроны поместили на ответственное хранение — они будут уничтожены по решению суда.