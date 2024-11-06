Муж Марии Ринчиновой рассказал о последних минутах жизни беременной певицы

«Я вчера с ней связался с утра, она сказала, что успокоилась и приняла, что ребенка мы потеряли. Она сказала, что ее готовят к операции, и успокоила меня. Но самое страшное — она призналась мне, что боится. У нее была какая-то тревога», — поделился супруг.