Дело о попытке отравления военных летчиков на выпускном передано в суд

По версии следствия, в 2022 году Семенов стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован сотрудником спецслужб Украины.
«Он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему обещали заплатить 400 тысяч рублей (деньги обвиняемый так и не получил)», — уточняет ведомство.
По данным ГП, для реализации плана Семенов прилетел в Армавир, где он добавил токсичное вещество кордиамин в спиртные напитки и торт, а 20 октября по его поручению курьер доставил угощение в один из ресторанов, где проходила встреча выпускников училища.
«Летчики не смогли установить от кого поступила посылка, поэтому передали спиртные напитки и торт работникам правоохранительных органов, при проведении экспертизы было установлено, что они отравлены», — говорится в сообщении пресс-службы.
В отношении Семенова было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а также статьей 275 УК РФ (государственная измена).
Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.