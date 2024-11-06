Советника гендиректора оборонного предприятия развели на 62 млн рублей

Потерпевшим оказался 76-летний Александр Рахманов. 10 октября ему позвонили люди, представившиеся сотрудниками ФСБ, и сообщили, что с его банковских счетов якобы переводят деньги на нужды ВСУ. Перепуганный Рахманов поверил аферистам. По их указаниям он начал снимать деньги с личных счетов и передавать их курьерам, которые обещали перевести средства на «безопасные счета».