Советника гендиректора оборонного предприятия развели на 62 млн рублей

Потерпевшим оказался 76-летний Александр Рахманов. 10 октября ему позвонили люди, представившиеся сотрудниками ФСБ, и сообщили, что с его банковских счетов якобы переводят деньги на нужды ВСУ. Перепуганный Рахманов поверил аферистам. По их указаниям он начал снимать деньги с личных счетов и передавать их курьерам, которые обещали перевести средства на «безопасные счета».
На протяжении нескольких недель мужчина передавал курьерам наличные в разных местах Москвы. Затем мошенники переключились на редкие монеты — Рахманов сначала отдал имеющиеся у него на сумму свыше 5 млн рублей, а потом специально купил новые еще на 10 миллионов.
Всего советник отдал злоумышленникам 61,7 миллиона рублей и только потом понял, что его обманули. 2 ноября было возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полиции удалось задержать подозреваемых — ими оказались 19-летняя Вероника и 18-летняя Ксения, которые уже дали признательные показания.