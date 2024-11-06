Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу омского отделения «Красного Креста» обвинили в краже более 6 миллионов

Деньги были предназначены для оказания гуманитарной помощи.

Источник: Om1 Омск

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего бывшего председателя Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Он обвиняется по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершённое лицом с использованием служебного положения».

По версии следствия, в 2022 году мужчина перевёл на свои банковские карты более 6,2 млн рублей. Деньги были предназначены для оказания гуманитарной помощи жителям Омской области, которые пострадали от пожаров, а также беженцам. После хищения средств омич сложил с себя полномочия председателя «Российского Красного Креста».

Обвиняемого задержали полицейские в Санкт-Петербурге, где он скрывался от следствия. На его 28 банковских счетов наложили арест.

Уголовное дело с утверждённым обвинением направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.