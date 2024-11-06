Экс-главу омского отделения «Красного Креста» обвинили в краже более 6 миллионов

По версии следствия, в 2022 году мужчина перевёл на свои банковские карты более 6,2 млн рублей. Деньги были предназначены для оказания гуманитарной помощи жителям Омской области, которые пострадали от пожаров, а также беженцам. После хищения средств омич сложил с себя полномочия председателя «Российского Красного Креста».