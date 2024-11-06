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Калининградка закопала телефон и продала квартиру по указке мошенников

В Калининграде женщина продала квартиру и спряталась от родни по совету телефонных мошенников.

Очередная калининградка стала жертвой телефонных мошенников. Правда, на этот раз дело не обошлось просто переводом накоплений на «безопасный счет». Аферисты нашли более «творческий» подход. В итоге, как сообщает пресс-служба областного УМВД, калининградка и ее мама потеряли не только деньги, но и квартиру.

50-летняя калининградка получила звонок от неизвестного. Тот угрожал расправиться с ее дочерью, которая якобы находится вместе с ним, если мама не переведет ему деньги. Телефон дочки не отвечал. Перепугавшись, мама побежала к банкомату и перекинула преступнику 1,1 млн рублей. Позже об этом женщина сообщила в полицию.

Правоохранители нашли пропавшую девушку… в гостинице в Мамоново. Тут и выяснилось, что она тоже стала жертвой мошенников. Ей названивали аферисты, которые представлялись сотрудниками оператора связи, потом работниками сервиса «Госуслуги», Центробанка и полиции. Девушку запугали, она поверила звонившим и, «чтобы защитить свои деньги», перевела на пресловутый «безопасный счет» 200 тысяч рублей. Затем ее убедили продать квартиру, а полученные с продажи средства перевести на тот же счет.

После этого аферисты заставили девушку купить новый телефон и SIM-карту, а старый мобильник зарыть в землю. Так девушка и поступила. При этом по указке мошенников она не связывалась с родными и уехала подальше от города, где спряталась в отеле. Именно поэтому мама и не могла до нее дозвониться.

Заведено уголовное дело, мошенников ищут.