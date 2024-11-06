Калининградка закопала телефон и продала квартиру по указке мошенников

Правоохранители нашли пропавшую девушку… в гостинице в Мамоново. Тут и выяснилось, что она тоже стала жертвой мошенников. Ей названивали аферисты, которые представлялись сотрудниками оператора связи, потом работниками сервиса «Госуслуги», Центробанка и полиции. Девушку запугали, она поверила звонившим и, «чтобы защитить свои деньги», перевела на пресловутый «безопасный счет» 200 тысяч рублей. Затем ее убедили продать квартиру, а полученные с продажи средства перевести на тот же счет.