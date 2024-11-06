Калининградка закопала телефон и продала квартиру по указке мошенников

Очередная калининградка стала жертвой телефонных мошенников. Правда, на этот раз дело не обошлось просто переводом накоплений на «безопасный счет». Аферисты нашли более «творческий» подход. В итоге, как сообщает пресс-служба областного УМВД, калининградка и ее мама потеряли не только деньги, но и квартиру.
50-летняя калининградка получила звонок от неизвестного. Тот угрожал расправиться с ее дочерью, которая якобы находится вместе с ним, если мама не переведет ему деньги. Телефон дочки не отвечал. Перепугавшись, мама побежала к банкомату и перекинула преступнику 1,1 млн рублей. Позже об этом женщина сообщила в полицию.
Правоохранители нашли пропавшую девушку… в гостинице в Мамоново. Тут и выяснилось, что она тоже стала жертвой мошенников. Ей названивали аферисты, которые представлялись сотрудниками оператора связи, потом работниками сервиса «Госуслуги», Центробанка и полиции. Девушку запугали, она поверила звонившим и, «чтобы защитить свои деньги», перевела на пресловутый «безопасный счет» 200 тысяч рублей. Затем ее убедили продать квартиру, а полученные с продажи средства перевести на тот же счет.
После этого аферисты заставили девушку купить новый телефон и SIM-карту, а старый мобильник зарыть в землю. Так девушка и поступила. При этом по указке мошенников она не связывалась с родными и уехала подальше от города, где спряталась в отеле. Именно поэтому мама и не могла до нее дозвониться.
Заведено уголовное дело, мошенников ищут.