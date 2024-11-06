Омичу дали три года принудительных работ за кражу 575 тыс у сироты-ивалида

Омский суд вынес приговор по делу о мошенничестве в отношении экс-председателя попечительского совета детского дома № 4. По версии следствия, мужчина украл у сироты 575 тыс. рублей, полученные за сделку от продажи квартиры.
Согласно материалам дела следует, что у 51-летнего экс-председателя попечительского совета учреждения были хорошие отношения с бывшим воспитанником учреждения, который имеет инвалидность из-за психического заболевания. Воспользовавшись этим, мужчина украл у сироты 575,5 тыс. рублей за продажу унаследованной квартиры.
В суде омич утверждал, что деньги экс-воспитанник ему передал добровольно в счет договора возмездного оказания услуг. Никаким образом возвращать деньги он не намеревался.
Кировский районный суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.
Помимо этого, инстанция обязала омича возместить полностью сироте причиненный материальный ущерб.