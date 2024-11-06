Омичу дали три года принудительных работ за кражу 575 тыс у сироты-ивалида

Согласно материалам дела следует, что у 51-летнего экс-председателя попечительского совета учреждения были хорошие отношения с бывшим воспитанником учреждения, который имеет инвалидность из-за психического заболевания. Воспользовавшись этим, мужчина украл у сироты 575,5 тыс. рублей за продажу унаследованной квартиры.