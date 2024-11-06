«Мисс России» Никитчук задержали за контрабанду

«Красотка прилетела в Москву из Ниццы, транзитом через Стамбул и пошла по “зеленому коридору” для ВИПов, но на таможенном досмотре пришлось задержаться», — передает telegram-канал. В ходе таможенного контроля София Никитчук представила золотые часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, указав, что не декларировала их, так как считает эти предметы личными. Отмечается, что девушка пыталась провести ювелирных украшений на сумму около 12 миллионов рублей.