«Мисс России» Никитчук задержали за контрабанду

«Мисс Россия» и вице-мисс «Мисс Мира-2015» София Никитчук была задержана в Москве в аэропорту Внуково по подозрению в контрабанде ювелирных изделий. По информации telegram-канала 112, общая стоимость недекларированных ценностей составила около 12 миллионов рублей. Отмечается, что Никитчук прибыла столицу России из Ниццы и пыталась пройти по «зеленому коридору» для VIP-персон.
«Красотка прилетела в Москву из Ниццы, транзитом через Стамбул и пошла по “зеленому коридору” для ВИПов, но на таможенном досмотре пришлось задержаться», — передает telegram-канал. В ходе таможенного контроля София Никитчук представила золотые часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, указав, что не декларировала их, так как считает эти предметы личными. Отмечается, что девушка пыталась провести ювелирных украшений на сумму около 12 миллионов рублей.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела против Никитчук за контрабанду и уклонение от уплаты таможенных платежей. В случае обвинения ей может грозить до пяти лет лишения свободы. Вице-мисс «Мисс Мира-2015» задержана.