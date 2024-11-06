Минский школьник пойдет под суд за купленные в интернете худи и кроссовки

В Минске будут судить подростка, который хотел обновить гардероб, используя чужой аккаунт в интернет-магазине, рассказали в ГУДВ Мингорисполкома.
Так, к правоохранителям обратилась минчанка, которая сначала потеряла телефон, а потом обнаружила подозрительные покупки в своем аккаунте на маркетплейсе.
Женщина потеряла гаджет, а когда зашла в свой аккаунт с компьютера, увидела, что кто-то от ее имени ведет переписку с ее другом и просит в долг 2000 белорусских рублей. После этого минчанка позвонила в банк и заблокировала все банковские карты, а ее проинформировали о недавнем списании примерно 600 белрублей для оплаты заказов в интернет-магазине. Женщина пошла в милицию.
Вскоре оперативниками отделения по борьбе с киберпреступностью было установлено, что личным кабинетом заявительницы воспользовался 14-летний школьник. Вместе с другом подросток нашел телефон потерпевший и оставил гаджет себе. После этого школьник еще воспользовался приложением онлайн-магазина, где заказал две балаклавы, три пары кроссовок и худи, оплатив все чужой банковской картой.
В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.
Тем временем литовец на Lexus задержан с боеприпасами в Беларуси на границе с Литвой.