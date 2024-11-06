Минский школьник пойдет под суд за купленные в интернете худи и кроссовки

Женщина потеряла гаджет, а когда зашла в свой аккаунт с компьютера, увидела, что кто-то от ее имени ведет переписку с ее другом и просит в долг 2000 белорусских рублей. После этого минчанка позвонила в банк и заблокировала все банковские карты, а ее проинформировали о недавнем списании примерно 600 белрублей для оплаты заказов в интернет-магазине. Женщина пошла в милицию.