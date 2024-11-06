В Казани скончался пешеход, которого сбил автобус

ДТП произошло 21 октября в 14:23 напротив дома 48 по ул. Назарбаева. Пешеход не убедился, что переход по проезжей части будет безопасным, и начал переходить дорогу справа налево по ходу движения автобуса. Мужчину сбил автобус, за рулем которого был 28-летний водитель.