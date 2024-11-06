Главу майнинговой фирмы оштрафовали за нарушение безопасности в Тулунском районе

В Тулунском районе руководителю организации по добыче «крипты» выписали штраф. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, причиной стали нарушения пожарной и электротехнической безопасности.
— Установлено, что в организации, осуществляющей майнинг криптовалюты на территории Тулунского района, выявлены нарушения при эксплуатации электроустановок, неисправность системы пожаротушения и отсутствие первичных средств пожаротушения. На этом основании прокуратура завела дела об административных правонарушениях, — поделились в надзорном органе.
Так, глава фирмы был привлечен к ответственности за нарушение правил при использовании электроустановок и пожарной безопасности. Теперь ему предстоит заплатить 22 тысячи рублей. За исполнением требований проследят в надзорном ведомстве.
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