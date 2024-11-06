СК возбудил уголовное дело о незаконной миграции более чем 140 сирийцев

«В военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Московскому военному округу расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы, создавшей канал незаконной миграции не менее 140 граждан Сирийской Арабской Республики в Западную Европу через Российскую Федерацию и Республику Беларусь путем внесения за денежное вознаграждение фиктивных сведений относительно цели въезда указанных лиц на территорию России», — продолжают в СК РФ.