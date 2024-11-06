СК возбудил уголовное дело о незаконной миграции более чем 140 сирийцев

«Военными следственными органами СК России на постоянной основе ведется работа по выявлению лиц, получивших гражданство, но не вставших на воинский учет. В результате указанных мероприятий военными следователями пресечена деятельность нескольких преступных групп, занимающихся организацией незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Так, в военном следственном управлении СК России по Ленинградскому военному округу расследуется дело по факту незаконной миграции из арабских стран с помощью внесения недействительных данных в «Госуслуги» по поводу цели приезда в РФ.
«В военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Московскому военному округу расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы, создавшей канал незаконной миграции не менее 140 граждан Сирийской Арабской Республики в Западную Европу через Российскую Федерацию и Республику Беларусь путем внесения за денежное вознаграждение фиктивных сведений относительно цели въезда указанных лиц на территорию России», — продолжают в СК РФ.
Отмечается, что выручка организаторов и участников преступных группировок составила несколько млн рублей. Виновные лица по этому делу заключены под стражу, по всем уголовным делам были проведены обыски и задержания.
Расследование уголовных дел продолжается.
Ранее, 30 октября, в Башкирии возбудили ряд уголовных дел в отношении руководителя железнодорожного подразделения, организовавшего мошенническую схему с фиктивным трудоустройством подчиненных.
Отмечается, что уголовные дела возбуждены в отношении начальника Демской дистанции сигнализации, централизации и блокировки ОАО «РЖД» по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере»).