Росгвардия поймала создавших подпольную нарколабораторию в российской деревне иностранцев

По информации правоохранителей, прибывшие на место оперативники провели обыск. В результате были обнаружены и изъяты 11 20-литровых емкостей и две 10-литровых емкости с жидкостью, предположительно это прекурсор наркотических средств, а также 31 пластиковый контейнер с веществом белого цвета и 21 сверток с неизвестным веществом.